Цены на такси и доставку хотят увеличить в ЕС ради соблюдения прав работников

Цены на доставку и услуги такси в Европе вырастут из-за стремления блока повысить доходы людей, занятых в этой отрасли. Чиновники считают, что в настоящее время права этих рабочих ущемлены, передает Financial Times.

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Николас Шмит, комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав, заявил, что такие сервисы, как Uber и Deliveroo, должны предоставить больше прав работникам. Однако, чтобы добиться этого, сам евроблок должен приложить дополнительные усилия.

Европейский парламент, государства-члены и Европейская комиссия обсуждают возможность принятия правил, которые могут заставить компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров и доставке посылок, предлагать больше социальной защиты работникам на своих платформах.

По оценкам чиновников ЕС, в результате цены на услуги Uber могут вырасти на 40%. По данным источников FT, переговоры по поводу принятия данных правил достигнут финальной черты в последние дни ноября. При этом Николас Шмит заявляет, что не сомневается в согласии потребителей платить больше за услуги при условии, что повышение цен скажется на более строгом соблюдении прав рабочих.

"В экономике есть потребители и производители услуг. Наша экономика не может функционировать, давая преимущества только потребителю. При этом должны быть учтены интересы не только работников, но и компаний. Необходимо достичь баланса", — заявил он.