Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Цены на такси и доставку хотят увеличить в ЕС ради соблюдения прав работников

Опубликовано:

Такси едет по улице
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на доставку и услуги такси в Европе вырастут из-за стремления блока повысить доходы людей, занятых в этой отрасли. Чиновники считают, что в настоящее время права этих рабочих ущемлены, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Николас Шмит, комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав, заявил, что такие сервисы, как Uber и Deliveroo, должны предоставить больше прав работникам. Однако, чтобы добиться этого, сам евроблок должен приложить дополнительные усилия.

Европейский парламент, государства-члены и Европейская комиссия обсуждают возможность принятия правил, которые могут заставить компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров и доставке посылок, предлагать больше социальной защиты работникам на своих платформах.

По оценкам чиновников ЕС, в результате цены на услуги Uber могут вырасти на 40%. По данным источников FT, переговоры по поводу принятия данных правил достигнут финальной черты в последние дни ноября. При этом Николас Шмит заявляет, что не сомневается в согласии потребителей платить больше за услуги при условии, что повышение цен скажется на более строгом соблюдении прав рабочих.

"В экономике есть потребители и производители услуг. Наша экономика не может функционировать, давая преимущества только потребителю. При этом должны быть учтены интересы не только работников, но и компаний. Необходимо достичь баланса", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2047740-tseny-na-taksi-i-dostavku-hotyat-uvelichit-v-es-radi-soblyudeniya-prav-rabotnikov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.