Вероятный преемник Бернара Арно ушел с одной из должностей в LVMH

Старший сын Бернара Арно ушел с одной из должностей, которую он занимал внутри конгломерата LVMH. Эти процессы могут сигнализировать о процессе преемственности в компании, передает Bloomberg.

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Антуан Арно покинул пост главного исполнительного директора Berluti, французской обувной компании, входящей в состав LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. При этом старший сын Бернара Арно сохранит позицию председателя совета директоров бренда.

На посту CEO его сменит Жан-Марк Мансвелт, который ранее руководил ювелирным брендом Chaumet, также входящим в LVMH. Изменения вступают в силу с 1 января.

Это объявление возобновило распространение слухов о грядущей смене руководства самого конгломерата. Сейчас LVMH возглавляет 74-летний Бернар Арно, который периодически сменяет Илона Маска на первой строчке рейтинга самых богатых людей мира. В настоящее время Арно уступил Маску и занимает второе место.

46-летний Антуан Арно, генеральный директор Berluti с 2011 года, также сохранит за собой позицию председателя совета директоров компании Loro Piana, а также обязанности по надзору за имиджем и окружающей средой в LVMH.

Он также является вице-председателем и генеральным директором Christian Dior, холдинговой компании, через которую семья Арно контролирует LVMH. По последним оценкам, LVMH владеет 75 модными брендами.

При этом нет очевидных признаков, что Бернар Арно собирается покидать свой руководящий пост. В прошлом году головной офис компании снизил возрастной ценз для должности главного исполнительного директора, что позволит Бернару Арно управлять компанией до тех пор, пока ему не исполнится 80 лет.