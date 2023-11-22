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Британия инвестирует 400 млн долларов в технологические стартапы

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правительство Великобритании инвестирует 320 млн фунтов стерлингов (400 млн долларов) в развитие научно-технических стартапов. Власти хотят стимулировать развитие технологической отрасли в стране, передает Bloomberg.

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Как сообщил канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант, правительство надеется, что компании, управляющие активами, инвестируют 750 млн фунтов стерлингов наряду с первоначальными правительственными вливаниями в размере 250 млн фунтов стерлингов.

Эти средства должны быть направлены в два новых фонда, которые являются частью инициативы правительства по увеличению финансирования науки и технологий.

Сообщается, что власти вложат еще 50 млн фунтов стерлингов в Future Fund: Breakthrough, венчурное подразделение некоммерческой организации Better Business Bureau, которая в свою очередь обеспечивает финансирование растущих компаний.

Еще 20 млн фунтов стерлингов будут выделены на развитие университетов. Итого правительство вложит 320 млн фунтов стерлингов в развитие технологической отрасли.

Хант сказал, что эти обязательства являются частью соглашения о производительном финансировании, которое Казначейство ранее подписало с пенсионными фондами.

"Инновации — ключ к нашему успешному будущему как нации. Очень важно сделать все возможное, чтобы британские компании могли запускаться, масштабироваться и расти внутри нашей страны", — сказал канцлер Казначейства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2046804-britaniya-investiruet-400-mln-dollarov-v-tehnologicheskie-startapy/

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