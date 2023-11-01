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Почему популярные бренды могут вернуть производство одежды в Китай, рассказали эксперты

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Одежда в магазине
Одежда. Иллюстративное фото: pexels.com

Популярные бренды одежды, которые в последние годы переносили производство из Китая в Юго-Восточную Азию, разворачиваются в обратном направлении из-за того, что рабочая сила в Китае более квалифицирована, передает Bloomberg.

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Подталкиваемые геополитической напряженностью ведущие производители одежды, например, Adidas и Nike, в 2022-2023 годах перенесли свои производства из Китая в страны Юго-Восточной Азии. Однако многие столкнулись с проблемами при поиске альтернативных производственных центров.

"На протяжении десятилетий в Китае создавалась экосистема, заточенная под массовое производство одежды. Это обеспечивало не только конкурентоспособные цены, но и стабильное качество производства.

Оказалось, что этот опыт сложно перенести в другие страны, поскольку успех производства опирался на высокую квалификацию кадров в Китае", — сказала Лаура Мэгилл, глобальный руководитель отдела устойчивого развития обувного бренда Bata Group.

По ее словам, в настоящее время бренды не могут найти другого места, где можно было бы производить одежду и обувь высокого качества по разумным ценам. Мэгилл считает, что это можно сделать только в Китае.

При этом швейная промышленность азиатских стран также во многом зависит от Китая. По словам Дуонг Тхи Нгок Зунг, вице-председателя Вьетнамской ассоциации по производству текстиля и одежды, швейная промышленность Вьетнама в основном использует китайские материалы: пуговицы, нитки, этикетки и упаковку. Лишь 30–40% используемых материалов производятся в самом Вьетнаме.

Эксперты говорят, что в настоящее время некоторые бренды-производители одежды собираются вернуть производство в Китай, поскольку не хотят терять в качестве производимой продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043315-pochemu-populyarnye-brendy-mogut-vernut-proizvodstvo-odezhdy-v-kitay-rasskazali-eksperty/

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