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Конфеты вновь подорожали во всем мире в преддверии Хэллоуина

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Сладости на Хэллоуин на столе
Сладости на Хэллоуин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Неурожай какао 2023 года привел к тому, что цены на конфеты в преддверии Хэллоуина резко взлетели вверх по всему миру. Особенно остро эта проблема ощущается в США, передает Quartz.

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По данным компании Datasembly, занимающейся отслеживанием розничных цен, цены на конфеты в октябре выросли на 13% по сравнению с октябрем 2022 года. Это вдвое превышает рост цен на все остальные продукты питания, который по сравнению с прошлым годом составил 6%. При этом цены на конфеты традиционно поднимаются в преддверии Хэллоуина. В октябре 2022 года рост составил 14% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Именно в этот праздник взрослые традиционно угощают всех соседских детей конфетами.

Основной причиной повышения цен в 2023 году является не только высокий спрос, но и ситуация с урожаем какао. Цены на какао достигли 44-летнего максимума после того, как проливные дожди в Западной Африке повлияли на снижение объемов производства.

Келли Гугари, старший аналитик сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, заявила, что в Кот-д'Ивуаре, который производит около 40% мирового объема какао, наблюдаются признаки одной из самых сильных засух с 2003 года.

"Снижение цен не предвидится. По крайней мере, в первой половине 2024 года", — сказал Дэн Сэдлер, директор по анализу клиентов Circana.

При этом мировые цены на сахар также достигли 12-летнего максимума. Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Бразилии, недавно впервые за семь лет запретила экспорт сахара. Это произошло после того, как муссонные дожди повредили урожай. Производство сахара также снизилось в Таиланде.

Из-за всего этого затраты производителей кондитерских изделий значительно возросли. В сочетании с увеличением расходов на рабочую силу и упаковку, это привело к росту цен на все виды конфет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043138-konfety-vnov-podorozhali-vo-vsem-mire-v-preddverii-hellouina/

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