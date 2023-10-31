Конфеты вновь подорожали во всем мире в преддверии Хэллоуина

Неурожай какао 2023 года привел к тому, что цены на конфеты в преддверии Хэллоуина резко взлетели вверх по всему миру. Особенно остро эта проблема ощущается в США, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным компании Datasembly, занимающейся отслеживанием розничных цен, цены на конфеты в октябре выросли на 13% по сравнению с октябрем 2022 года. Это вдвое превышает рост цен на все остальные продукты питания, который по сравнению с прошлым годом составил 6%. При этом цены на конфеты традиционно поднимаются в преддверии Хэллоуина. В октябре 2022 года рост составил 14% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Именно в этот праздник взрослые традиционно угощают всех соседских детей конфетами.

Основной причиной повышения цен в 2023 году является не только высокий спрос, но и ситуация с урожаем какао. Цены на какао достигли 44-летнего максимума после того, как проливные дожди в Западной Африке повлияли на снижение объемов производства.

Келли Гугари, старший аналитик сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, заявила, что в Кот-д'Ивуаре, который производит около 40% мирового объема какао, наблюдаются признаки одной из самых сильных засух с 2003 года.

"Снижение цен не предвидится. По крайней мере, в первой половине 2024 года", — сказал Дэн Сэдлер, директор по анализу клиентов Circana.

При этом мировые цены на сахар также достигли 12-летнего максимума. Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Бразилии, недавно впервые за семь лет запретила экспорт сахара. Это произошло после того, как муссонные дожди повредили урожай. Производство сахара также снизилось в Таиланде.

Из-за всего этого затраты производителей кондитерских изделий значительно возросли. В сочетании с увеличением расходов на рабочую силу и упаковку, это привело к росту цен на все виды конфет.