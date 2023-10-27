Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Япония впервые за 25 лет обогнала Китай на рынке акций

Опубликовано:

Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впервые за последние 25 лет Япония обогнала Китай в доходности, которую инвесторы получили от акций, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Dealogic, всплеск интереса инвесторов к японским компаниям привел к тому, что в 2023 году вклад страны в доходность акционеров превысил 440 млн долларов, что составляет около 30% от общего объема в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На долю Китая приходится 367 млн долларов, или чуть менее четверти доходности инвесторов в регионе.

Подобный показатель зафиксирован впервые с 1999 года. Это случилось во многом из-за того, что регуляторы в Пекине ограничили поток китайских IPO в Нью-Йорк и Гонконг, перенаправив листинг из секторов, считающихся стратегическими (производство полупроводников и электромобилей), в Шанхай. Американские инвесторы также опасаются вкладываться в китайские компании из-за обострения отношений Вашингтона и Пекина.

Тем временем японские компании обращаются к оживленному и ликвидному внутреннему рынку для листинга новых компаний и привлечения нового капитала.

В отличие от китайских акций, которые упали до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19, акции японских компаний в этом году выросли почти на 20%. Ожидается, что Япония будет укреплять лидерство в этой области, поскольку большинство сделок заключаются именно в последние месяцы года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042586-yaponiya-vpervye-za-25-let-obognala-kitay-na-rynke-aktsiy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.