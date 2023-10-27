Япония впервые за 25 лет обогнала Китай на рынке акций

Впервые за последние 25 лет Япония обогнала Китай в доходности, которую инвесторы получили от акций, передает Financial Times.

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По данным Dealogic, всплеск интереса инвесторов к японским компаниям привел к тому, что в 2023 году вклад страны в доходность акционеров превысил 440 млн долларов, что составляет около 30% от общего объема в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На долю Китая приходится 367 млн долларов, или чуть менее четверти доходности инвесторов в регионе.

Подобный показатель зафиксирован впервые с 1999 года. Это случилось во многом из-за того, что регуляторы в Пекине ограничили поток китайских IPO в Нью-Йорк и Гонконг, перенаправив листинг из секторов, считающихся стратегическими (производство полупроводников и электромобилей), в Шанхай. Американские инвесторы также опасаются вкладываться в китайские компании из-за обострения отношений Вашингтона и Пекина.

Тем временем японские компании обращаются к оживленному и ликвидному внутреннему рынку для листинга новых компаний и привлечения нового капитала.

В отличие от китайских акций, которые упали до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19, акции японских компаний в этом году выросли почти на 20%. Ожидается, что Япония будет укреплять лидерство в этой области, поскольку большинство сделок заключаются именно в последние месяцы года.