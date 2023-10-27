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Таиланд собирается стать лидером в производстве электрокаров

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Девушка заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: Freepik/senivpetro

Таиланд планирует увеличить объем производства электромобилей в стране за счет привлечения 1 трлн долларов иностранных инвестиций в течение следующих четырех лет, передает Bloomberg.

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За последние годы Таиланд заслужил звание "азиатского Детройта" благодаря мощным объемам производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Теперь правительство страны хочет добиться лидерства в части производства электромобилей. Согласно новому плану, власти Таиланда привлекут 1 трлн долларов иностранных инвестиций в течение следующих четырех лет на развитие данной отрасли.

С этой целью страна Юго-Восточной Азии создала центр специальных операций, который будет отслеживать заинтересованных инвесторов, готовых вложиться в сектор автомобилестроения.

По словам Нарита Тердстирасукди, генерального секретаря Совета по инвестициям, производство электромобилей и автомобилестроение в целом, а также производство электроники, развитие цифровых технологий и "зеленой" экономики — это стратегические отрасли, которые Совет считает приоритетными для поиска инвестиций.

Таиланду уже удалось привлечь инвестиции со стороны китайских компаний BYD, Great Wall Motor и SAIC Motor. Однако он все равно отстает от США, Венгрии, Мексики, Индонезии и Германии, которые в прошлом году привлекли более 106 млрд долларов в проекты, связанные с автомобилестроением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042581-tailand-sobiraetsya-stat-liderom-v-proizvodstve-elektrokarov/

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