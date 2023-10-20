Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

США ввели санкции против иранских компаний

Опубликовано:

Флаг США
Флаг США. Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

США ввели санкции против компаний, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге и Венесуэле, поскольку эти фирмы связывают с разработкой иранских баллистических ракет и беспилотников, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Санкции были введены на фоне истечения срока действия ограничений Организации Объединенных Наций на деятельность Ирана, связанную с ракетами, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, а также ограничений ЕС на способность Ирана получать ядерное и какое-либо другое оружие.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении 11 человек, восьми юридических лиц и одного судна за предположительное содействие иранскому Корпусу стражей исламской революции и материально-техническое обеспечение производства ракет и беспилотников.

Согласно заявлению Министерства финансов, несмотря на ожидаемое истечение срока действия резолюции ООН, Соединенные Штаты намерены противостоять возможным усилиям Ирана по закупке, разработке и распространению ракет, беспилотников и другого военного оружия.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что распространение разрушительных беспилотных летательных аппаратов и другого оружия продлевает многочисленные конфликты в регионах по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041674-ssha-vveli-sanktsii-protiv-iranskih-kompaniy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.