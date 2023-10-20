США ввели санкции против иранских компаний

США ввели санкции против компаний, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге и Венесуэле, поскольку эти фирмы связывают с разработкой иранских баллистических ракет и беспилотников, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Санкции были введены на фоне истечения срока действия ограничений Организации Объединенных Наций на деятельность Ирана, связанную с ракетами, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, а также ограничений ЕС на способность Ирана получать ядерное и какое-либо другое оружие.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении 11 человек, восьми юридических лиц и одного судна за предположительное содействие иранскому Корпусу стражей исламской революции и материально-техническое обеспечение производства ракет и беспилотников.

Согласно заявлению Министерства финансов, несмотря на ожидаемое истечение срока действия резолюции ООН, Соединенные Штаты намерены противостоять возможным усилиям Ирана по закупке, разработке и распространению ракет, беспилотников и другого военного оружия.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что распространение разрушительных беспилотных летательных аппаратов и другого оружия продлевает многочисленные конфликты в регионах по всему миру.