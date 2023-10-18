О минусах туризма в Казахстане рассказали аналитики

Слабая инфраструктура является одной из проблем, которая тормозит развитие туризма в Казахстане. Об основных минусах сектора журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm .

За первую половину 2023 года казахстанские гостиницы, туристические базы и другие объекты культурного отдыха обслужили почти 3,1 млн внутренних и порядка 515,9 тыс. въездных туристов. Рост по первой категории отдыхающих составил 15% за год, а второй – 76,7%.

Численность туристов в первой половине 2023 года. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, поток иностранных туристов в Казахстан мог быть более значительным, однако у данной сферы есть некоторые критические проблемы, которые мешают ей активно развиваться, даже несмотря на тот факт, что в нее вкладываются большие деньги.

"Одной из основных причин, сдерживающих развитие отрасли, является отсутствие системного контроля со стороны государственных органов над соблюдением стандартов субъектами, оказывающими туристические услуги", – объясняют эксперты.

К числу основных причин они также относят отсутствие региональной координации между профильным министерством и местными исполнительными органами. Например, ранее было выделено 54,7 млн тенге на субсидирование затрат туроператоров за иностранных туристов, однако в итоге было освоено лишь 5,8 млн тенге.

Помимо системных проблем, у сферы туризма есть и локальные. В частности, эксперты отмечают слабый уровень интернета и цифровизации туристических услуг, а также недостаточность развития гостиничной инфраструктуры, которая порождает необоснованно высокие цены на проживание.

К слову, стоимость проживания в гостиницах Казахстана по итогам третьего квартала выросла на 11,9% за год, что является рекордом как минимум с 2013 года.

Рост цен в гостиницах. Инфографика: energyprom.kz

Ряд проблем продолжается отсутствием возможности удаленного бронирования и оплаты, что не позволяет иностранным туристам ознакомиться с условиями проживания и спланировать маршрут путешествия.

Из-за всего вышеперечисленного качество оказываемых услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов.

Все минусы казахстанского туристического сектора были выявлены во время проверки Высшей аудиторской палаты, а общая сумма всех нарушений и недостатков составила порядка 1,6 млрд тенге, в частности:

неэффективное использование активов на сумму 919,4 млн тенге ;

; неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге ;

; завышение стоимости услуг на 76,7 млн тенге ;

; невыполненный объем работ и услуг на 11,3 млн тенге ;

; необоснованно выплаченная заработная плата в размере 4,3 млн тенге.

Таким образом, несмотря на огромный потенциал, туристическая сфера Казахстана страдает от множества системных недостатков. Это в свою очередь приводит к снижению привлекательности отдыха внутри страны, как среди иностранных туристов, так и среди самих казахстанцев.