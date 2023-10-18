Почему страны Юго-Восточной Азии развивают возобновляемые источники энергии

Страны Юго-Восточной Азии стали все чаще обращаться к возобновляемым источникам энергии для обеспечения своей энергетической безопасности. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция усилится, передает CNBC.

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По данным Международного энергетического агентства, спрос на энергию в Юго-Восточной Азии увеличивался в среднем на 3% каждый год в течение последних двух десятилетий. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится до 2030 года при нынешних политических условиях.

Ископаемое топливо по-прежнему доминирует в энергетическом балансе региона, составляя около 83% в 2020 году по сравнению с долей возобновляемых источников энергии в 14,2% за тот же период, как показали исследования Центра энергетики АСЕАН. По данным центра, к 2050 году нефть, природный газ и уголь будут составлять 88% от общего объема поставок первичной энергии.

Зульфикар Юрнаиди, менеджер по энергетическому моделированию и планированию политики в Центре энергетики АСЕАН, заявил, что зависимость от ископаемого топлива делает регион Юго-Восточной Азии слишком уязвимым к внешним событиям, поэтому в ближайшие годы в этих странах будут более активно обращаться к возобновляемым источникам энергии.

Так, правительство Малайзии уже запустило реализацию Национальной дорожной карты энергетического перехода, которая позволит расширить мощности возобновляемых источников энергии и снизить растущую зависимость от импорта природного газа. Вьетнам объявил о Плане развития энергетики, который предполагает развитие ветровой и газовой энергетики при одновременном снижении зависимости от угля.

Сингапур к 2030 году планирует увеличить мощность солнечной энергии как минимум до 2 гигаватт, что позволит удовлетворить около 3% прогнозируемого спроса на электроэнергию.