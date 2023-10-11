Дефицит какао может случиться в мире из-за Эль-Ниньо

Дефицит какао из-за неурожая может быть спровоцирован в этом году по всему миру. Это может произойти из-за экстремальных изменений климата, которые наносят ущерб производству, передает CNBC.

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Сильная жара и частые осадки не дают какао-бобам достаточно созреть и способствуют распространению вредителей и развитию болезней. Изменения климата вызваны погодным явлением Эль-Ниньо, которое характеризуется колебаниями температуры воды в мировом океане. Эксперты полагали, что влияние Эль-Ниньо может быть снижено к осени, однако сейчас они считают, что оно будет только усугубляться. И это плохая новость для фермеров, занимающихся выращиванием какао-бобов.

Согласно последнему прогнозу, Эль-Ниньо, как ожидается, продлится с января по март 2024 года. С вероятностью 71%, его влияние усилится с ноября по январь.

По данным Международной организации производителей какао, на долю Африки приходится почти 75% мирового производства какао, а на Америку, включая Бразилию и Эквадор, приходится 20%. Оставшиеся 5% производятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея являются крупнейшими производителями в этом регионе.

Финансовый ущерб от изменений климата может оказаться чрезвычайно дорогостоящим, особенно с учетом того, что ведущие производители какао, такие как Кот-д’Ивуар, Гана и Индонезия, уязвимы к экстремальным погодным условиям. Эксперты рынка предполагают, что страны могут столкнуться с неурожаем, что в свою очередь спровоцирует дефицит какао.