Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дефицит какао может случиться в мире из-за Эль-Ниньо

Опубликовано:

Какао-бобы
Какао-бобы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дефицит какао из-за неурожая может быть спровоцирован в этом году по всему миру. Это может произойти из-за экстремальных изменений климата, которые наносят ущерб производству, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сильная жара и частые осадки не дают какао-бобам достаточно созреть и способствуют распространению вредителей и развитию болезней. Изменения климата вызваны погодным явлением Эль-Ниньо, которое характеризуется колебаниями температуры воды в мировом океане. Эксперты полагали, что влияние Эль-Ниньо может быть снижено к осени, однако сейчас они считают, что оно будет только усугубляться. И это плохая новость для фермеров, занимающихся выращиванием какао-бобов.

Согласно последнему прогнозу, Эль-Ниньо, как ожидается, продлится с января по март 2024 года. С вероятностью 71%, его влияние усилится с ноября по январь.

По данным Международной организации производителей какао, на долю Африки приходится почти 75% мирового производства какао, а на Америку, включая Бразилию и Эквадор, приходится 20%. Оставшиеся 5% производятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея являются крупнейшими производителями в этом регионе.

Финансовый ущерб от изменений климата может оказаться чрезвычайно дорогостоящим, особенно с учетом того, что ведущие производители какао, такие как Кот-д’Ивуар, Гана и Индонезия, уязвимы к экстремальным погодным условиям. Эксперты рынка предполагают, что страны могут столкнуться с неурожаем, что в свою очередь спровоцирует дефицит какао.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040329-defitsit-kakao-mozhet-sluchitsya-v-mire-iz-za-el-ninyo/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.