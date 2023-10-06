Казахстанцы стали есть больше мороженого, несмотря на сильный рост цен

С января по июль текущего года жители Казахстана съели более 40 тыс. тонн мороженого. При этом цены на него за год выросли на 29,3%. О спросе на десерт журналисты NUR.KZ узнали на портале EnegryProm.

За первые семь месяцев текущего года в Казахстане было продано около 40,1 тыс. тонн мороженого. Рынок этого холодного десерта вырос на 42,3% за год. В аналогичном периоде прошлого года было реализовано лишь 28,2 тыс. тонн.

Если разделить количество всего потребленного мороженого на население Казахстана, то окажется, что на одного человека выходит чуть больше двух килограммов. Это примерно по 287 грамм в месяц, что эквивалентно двум-трем стандартным стаканчикам мороженого.

Спрос на мороженое растет в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, вместе с повышенным спросом в стране растут и цены. Так, во втором квартале 2023 года стоимость мороженого в стране выросла сразу на 29,3% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Продовольственная инфляция в этот же период составляла только 16,3%.

Стоит также отметить, что сильный рост цен фиксировался и в прошлом году. Например, в третьем квартале 2022 года подорожание составило 28,5% при общем росте цен на продукты питания 20,9%.

Мороженое подорожало в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее в Казахстане также фиксировался рост стоимости молочной продукции. По итогам апреля текущего года цены на "молочку" выросли в среднем на 26,9% за год.

Вполне возможно, что подорожание мороженого в Казахстане связано не только с повышенным спросом, но и с ростом цен на основные ингредиенты этого холодного десерта.