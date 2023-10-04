Продажи Tesla выросли в третьем квартале 2023 года

Продажи Tesla в третьем квартале 2023 года выросли на 27%, но не оправдали ожиданий инвесторов из-за снижения спроса и простоя завода, передает Quartz.

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Летние поставки электромобилей Tesla выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, но все же оказались ниже прогнозов аналитиков. Автопроизводитель из Остина, штат Техас, продал 435 059 автомобилей с июля по сентябрь 2023 года по сравнению с 343 830 за тот же период прошлого года. По данным FactSet Research, аналитики прогнозировали, что за последний квартал Tesla продаст около 461 тысяч автомобилей.

Основные продажи Tesla ожидаемо пришлись на Model 3 и Model Y, которые стали еще более привлекательными за счет снижения цен. Это снижение, в свою очередь, "съело" большую часть прибыли компании. Продажи в третьем квартале 2023 года также ознаменовали шаг назад по сравнению с 466 140 поставками автомобилей Tesla в период с апреля по июнь этого же года.

Чтобы реализовать заявленную цель генерального директора Илона Маска по увеличению продаж на 50% в год, компании придется приложить много усилий. Tesla придется продать в этом году 1,97 млн автомобилей. За первые девять месяцев года Tesla поставила чуть более 1,3 млн автомобилей. Аналитики ожидают, что Tesla продаст 1,84 млн автомобилей за весь год.