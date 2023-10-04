Стареющее население может помешать экономическому росту Индии

Стареющее население может помешать Индии занять одно из лидирующих положений в мировой экономике. По прогнозам, к 2050 году количество пожилого населения Индии удвоится, передает CNBC.

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По прогнозам Фонда народонаселения ООН, к 2050 году пожилое население Индии удвоится и превысит число детей в стране. Число людей в возрасте 60 лет и старше увеличится со 149 млн человек, зафиксированных в 2022 году, до 347 млн человек в 2050 году, говорится в докладе ЮНФПА.

Исследование также показало, что к 2046 году количество пожилых людей в Индии превысит численность детей в возрасте от 0 до 14 лет, а количество людей в возрасте от 15 до 59 лет сократится. В настоящее время Индия является самой густонаселенной страной в мире. Кроме того, сейчас население Индии очень молодо: 65% граждан страны моложе 35 лет.

Однако прогнозы агентства ООН показали, что, хотя общая численность населения Индии увеличится на 18% с 2022 по 2050 год, численность пожилого населения вырастет на 134%, а число людей в возрасте 80 лет и старше вырастет на 279% за тот же период.

"К 2050 году каждый пятый житель Индии будет пожилым человеком", — заявили в ЮНФПА.

При этом с данной проблемой столкнется не только Индия, но и другие страны мира. По прогнозам ЮНФПА, число людей в возрасте 60 лет и старше во всем мире удвоится и достигнет 2,1 млрд к 2050 году.