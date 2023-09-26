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Гендиректор L'Oréal прогнозирует рост рынка красоты до 427 млрд долларов к 2030 году

Опубликовано:

Косметика
Косметика. Иллюстративное фото: pexels.com

Генеральный директор L'Oréal Николас Иеронимус прогнозирует, что к 2030 году рынок индустрии красоты вырастет до 426,8 млрд долларов. По его словам, рост произойдет благодаря тому, что больше людей перейдет в средний класс по доходам, передает Bloomberg.

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Николас Иеронимус работает в L'Oréal на протяжении последних 40 лет. За это время индустрия красоты радикально изменилась. Развитие электронной коммерции и социальных сетей снизили порог входа на рынок для молодых компаний-производителей косметики. Популярность приобрела уходовая косметика, разработанная в сотрудничестве с дерматологами. Кроме того, за последние несколько десятков лет косметическими продуктами стали пользоваться больше мужчины.

Иеронимус прогнозирует, что к 2030 году рынок индустрии красоты достигнет около 400 млрд евро (426,8 млрд долларов) вместо нынешних 270 млрд евро. Он считает, что рост будет обусловлен увеличением числа людей в среднем классе. Продукция премиум-класса будет востребована среди более широкой аудитории.

Кроме того, потребительская база существенно расширится. На данный момент она в основном состоит из молодых женщин. Глава L'Oréal прогнозирует, что в ближайшие годы еще больше мужчин и представителей старшего поколения обратят внимание на средства для ухода за собой.

По словам Иеронимуса, ключевым аспектом современной трансформации в индустрии красоты является развитие бьюти-технологий. Эти инновации будут активно использоваться для повышения эффективности косметических продуктов, а также для персонализации косметики и изготовления ее по индивидуальному заказу с учетом особенностей и запросов потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037963-gendirektor-loreal-prognoziruet-rost-rynka-krasoty-do-427-mlrd-dollarov-k-2030-godu/

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