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Эрдоган пообещал ужесточить денежно-кредитную политику в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ужесточить денежно-кредитную политику в стране. Это будет сделано, чтобы сдержать безудержный рост цен. Ранее турецкое правительство признало, что к концу 2023 года инфляция может достигнуть 65%, передает Financial Times.

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Эрдоган известен своей критикой политики повышения процентных ставок. Президент Турции говорил, что высокая стоимость займов является "корнем зла". Однако после переизбрания на пост он собрал новую команду, которая убедила его изменить свое отношение к денежно-кредитной политике.

"С помощью жесткой денежно-кредитной политики мы вернем инфляцию к устойчивым показателям. Мы будем поддерживать финансовую дисциплину, которая является основой уверенности и стабильности нашей экономики", — заявил Эрдоган.

Министр финансов Мехмет Шимшек и глава центрального банка Хафизе Гайе Эркан пытались изменить вектор развития турецкой экономики, оцениваемой в 900 млрд долларов, с момента своего назначения в июне 2023 года (после переизбрания Эрдогана).

Центральный банк уже повысил процентные ставки с 8,5% до 25%. Увеличение на 7,5 процентных пункта в прошлом месяце было расценено инвесторами как твердое намерение решить проблемы, связанные с мощным ценовым давлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035638-erdogan-poobeschal-uzhestochit-denezhno-kreditnuyu-politiku-v-turtsii/

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