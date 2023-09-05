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Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня с начала 2023 года

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Турецкая лира
Турецкая лира. Иллюстративное фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня с начала 2023 года, несмотря на то, что Центробанк повышает процентную ставку, стремясь справиться с кризисом стоимости жизни в стране, передает Bloomberg.

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Согласно данным опроса экономистов, проведенного Bloomberg, цены на продукты питания и энергоносители в Турции выросли почти на 56% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще в июле показатель годового роста цен составлял 48%. Эксперты ожидают, что статистическое управление Турции опубликует более точные данные в ближайшие дни.

Восстановление экономики и стабилизация цен стали важной задачей для администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был переизбран на эту должность в мае 2023 года. За это время Центробанк страны три раза повысил стоимость кредитов, повысив ставку до 25% и отменив некоторые правила кредитования.

В конце июля управляющая Центральным банком Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что к концу 2023 года инфляция, вероятно, остановится на уровне 58% и достигнет пика в 60% во втором квартале 2024 года. Однако монетарные власти предупредили, что рост цен может превысить их прогноз на конец года.

Большинство аналитиков Уолл-стрит считают, что Турция нуждается в еще большем ужесточении денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, к концу 2023 года инфляция в Турции достигнет 65%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035126-inflyatsiya-v-turtsii-dostigla-samogo-vysokogo-urovnya-s-nachala-2023-goda/

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