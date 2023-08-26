Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Город с самой высокой продолжительностью жизни в мире может отменить бесплатный проезд для пенсионеров

Опубликовано:

Пенсионер держит трость
Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти города с самой высокой продолжительностью жизни на Земле намерены пересмотреть политику субсидирования проезда пожилых людей на общественном транспорте, поскольку расходы на эти субсидии растут, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Гонконг является городом с самой высокой продолжительностью жизни на Земле. В среднем люди доживают здесь до 85,5 лет. С 2012 года жители Гонконга по достижению 65 лет получают "зеленый" проездной, позволяющий пользоваться трамваями, поездами, паромами и автобусами всего за 2 гонконгских доллара (26 центов США).

Благодаря сверхдешевому общественному транспорту пенсионеры Гонконга ведут активный образ жизни. Ездят на экскурсии, ходят в караоке, посещают тренировки. В 2022 году возрастной порог для получения льготного проездного был снижен с 65 до 60 лет.

При этом город сейчас переживает экономический спад, начавшийся во время пандемии COVID-19, а население, как и во всем Китае, стремительно стареет. А значит, расходы государства на льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров растут. Согласно прогнозам властей, к 2030 году треть населения Гонконга будут составлять люди в возрасте от 60 лет и старше. При этом сокращение рабочей силы приведет к затруднению финансирования субсидируемых программ.

Законодатели Гонконга призывают пересмотреть политику субсидирования общественного транспорта. Некоторые предлагают повысить стоимость проезда для пенсионеров на 50%. Другие говорят, что необходимо ограничить количество поездок по "зеленому" билету в месяц.

Эксперты считают, что пример Гонконга может стать показательным для других крупных городов, население которых также стремительно стареет, а значит, властям нужно будет принимать решение относительно льгот, предоставляемых пенсионерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033952-gorod-s-samoy-vysokoy-prodolzhitelnostyu-zhizni-v-mire-mozhet-otmenit-besplatnyy-proezd-dlya-pensionerov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.