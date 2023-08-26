Город с самой высокой продолжительностью жизни в мире может отменить бесплатный проезд для пенсионеров

Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти города с самой высокой продолжительностью жизни на Земле намерены пересмотреть политику субсидирования проезда пожилых людей на общественном транспорте, поскольку расходы на эти субсидии растут, передает Bloomberg.

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Гонконг является городом с самой высокой продолжительностью жизни на Земле. В среднем люди доживают здесь до 85,5 лет. С 2012 года жители Гонконга по достижению 65 лет получают "зеленый" проездной, позволяющий пользоваться трамваями, поездами, паромами и автобусами всего за 2 гонконгских доллара (26 центов США).

Благодаря сверхдешевому общественному транспорту пенсионеры Гонконга ведут активный образ жизни. Ездят на экскурсии, ходят в караоке, посещают тренировки. В 2022 году возрастной порог для получения льготного проездного был снижен с 65 до 60 лет.

При этом город сейчас переживает экономический спад, начавшийся во время пандемии COVID-19, а население, как и во всем Китае, стремительно стареет. А значит, расходы государства на льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров растут. Согласно прогнозам властей, к 2030 году треть населения Гонконга будут составлять люди в возрасте от 60 лет и старше. При этом сокращение рабочей силы приведет к затруднению финансирования субсидируемых программ.

Законодатели Гонконга призывают пересмотреть политику субсидирования общественного транспорта. Некоторые предлагают повысить стоимость проезда для пенсионеров на 50%. Другие говорят, что необходимо ограничить количество поездок по "зеленому" билету в месяц.

Эксперты считают, что пример Гонконга может стать показательным для других крупных городов, население которых также стремительно стареет, а значит, властям нужно будет принимать решение относительно льгот, предоставляемых пенсионерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033952-gorod-s-samoy-vysokoy-prodolzhitelnostyu-zhizni-v-mire-mozhet-otmenit-besplatnyy-proezd-dlya-pensionerov/