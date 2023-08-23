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Цены на лук могут вырасти во всем мире из-за неурожая в Индии

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Луковицы рассыпаны на мешковине
Репчатый лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мировые цены на лук могут вырасти из-за введения экспортной пошлины в Индии. Эта страна является крупнейшим в мире экспортером лука, на ее долю приходится более 12% мировой торговли луком, передает CNBC.

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Индия ввела 40%-ную экспортную пошлину на лук из-за роста цен на этот овощ на внутреннем рынке. Аналитики считают, что данная мера может повлечь глобальные последствия, особенно для крупных импортеров. Новый налог был введен для обеспечения внутренней доступности и снижения инфляции. Он вступил в силу с момента объявления 19 августа, и его действие продлится до 31 декабря. Об этом объявило Министерство финансов страны.

Розничные цены на лук в Индии выросли примерно на 20% в годовом исчислении, составив в среднем около 30,72 индийских рупий (37 центов) за килограмм в августе по сравнению с 20,44 рупиями за тот же период прошлого года. Причиной роста цен стал неурожай.

Согласно данным, предоставленным CRISIL, Индия является крупнейшим в мире экспортером лука, и на ее долю приходится более 12% мировой торговли луком. Пушан Шарма, директор по исследованиям CRISIL Market Intelligence and Analytics, заявил, что введение данного налога в Индии повлияет на цены на лук во всем мире.

Цены на помидоры в Индии ранее выросли более чем на 300% из-за неблагоприятной погоды. В июле правительство Индии также запретило экспорт белого риса, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033444-tseny-na-luk-mogut-vyrasti-vo-vsem-mire-iz-za-neurozhaya-v-indii/

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