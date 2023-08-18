Как искусственное мясо может помочь Азии справиться с климатическим кризисом, рассказали эксперты

Бургер. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что сокращение потребления мяса и молочных продуктов может стать решением климатического кризиса в Юго-Восточной Азии. Одним из инструментов реализации этой инициативы может стать массовое производство искусственного мяса, передает CNBC.

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В новом отчете сингапурской общественной организации Asia Research Engagement, изучающей инвестиции в устойчивое развитие, сказано, что сдерживание глобального потепления в Юго-Восточной Азии возможно только при условии сокращения потребления белков животного происхождения и перехода на растительный белок. По данным экспертов, к 2060 году половина производства белка в регионе должна приходиться на альтернативные варианты.

"Достижение этой цели потребует точечного финансирования, а также четкой приверженности местной пищевой промышленности. Именно этот сектор должен быть поддержан инвесторами и банками", — говорится в сообщении.

Животноводство считается основным источником выбросов углерода, а также главным виновником сокращения биоразнообразия. Кроме того, производители мяса вырубают леса для выращивания кормов и строительства новых ферм. Животноводство оставляет углеродный след, превышающий по масштабам последствия производства всех остальных продуктов питания. Выращивание мясных пород животных требует больше земли, воды и антибиотиков, чем любые другие производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032825-kak-iskusstvennoe-myaso-mozhet-pomoch-azii-spravitsya-s-klimaticheskim-krizisom-rasskazali-eksperty/