Китай отказался от публикации данных о безработице среди молодежи

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Китай отказался от публикации данных об уровне безработицы среди молодежи. Правительство заявило о необходимости пересмотреть методы расчета этого важного экономического показателя, передает Quartz.

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Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные, в которых сообщается, что уровень безработицы среди населения остается стабильным и в августе сохраняется на уровне 5,3%. Это на 0,1% больше, чем в июле. При этом более точные данные об уровне безработицы среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в отчете не приводились. Ранее в этом году Национальное бюро статистики сообщало, что безработица среди молодежи достигла рекордных значений. Так, каждый пятый молодой житель Китая в настоящее время не имеет стабильной работы.

Представитель Национального бюро Фу Линхуэй заявил, что публикация данных о занятости молодежи временно приостановлена с августа. Он пояснил, что правительство хочет пересмотреть методы расчета уровня безработицы среди молодежи. Данный показатель крайне важен как для экономики страны, так и для развития китайского общества.

Чиновник отметил, что возрастную границу расчета данного показателя могут изменить. Так, правительство сомневается, нужно ли учитывать в общей статистике тех молодых людей, которые еще не окончили обучение в школе, но уже ищут работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032658-kitay-otkazalsya-ot-publikatsii-dannyh-o-bezrabotitse-sredi-molodezhi/