Philips планирует разрабатывать больше медицинского оборудования

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Семья итальянских миллиардеров Аньелли приобрела 15% акций голландского конгломерата Philips за 2,6 млрд евро. Новые акционеры будут поддерживать переход компании от производства бытовой техники к медицинскому оборудованию, передает Financial Times.

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132-летняя компания Philips в настоящее время активно переходит на производство медоборудования, несмотря на то, что с 2021 года компания отозвала с рынка миллион респираторных устройств.

Холдинг Exor, принадлежащий семье Аньелли, является крупнейшим акционером Stellantis, Ferrari и CNH Industrial. Когда-то Exor был известен в Италии исключительно как холдинг, связанный с автомобильной промышленностью. Однако сейчас компания все больше вкладывается в производство медоборудования. Об этом говорит приобретение акций таких компаний, как французский Institut Mérieux и итальянская Lifenet.

Рой Джейкобс, исполнительный директор Philips, сказал, что представители Exor вышли на переговоры с компанией в конце 2022 года. По словам Джейкобса, Philips сможет грамотно воспользоваться текущей ситуацией в сфере здравоохранения, которая сегодня испытывает сложности из-за оттока кадров после пандемии.

По его словам, Philips планирует использовать искусственный интеллект для автоматизации составления медицинских отчетов. Кроме того, компания разрабатывает автоматизированный "центр управления", который позволит медсестрам следить за показателями нескольких пациентов одновременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032508-philips-planiruet-razrabatyvat-bolshe-meditsinskogo-oborudovaniya/