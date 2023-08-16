WSJ: Рекордный рост числа бездомных зафиксирован в США в 2023 году

Бездомный. Иллюстративное фото: pexels.com

Рекордный рост числа бездомных наблюдается в США в 2023 году. Разница с прошлым годом составляет целых 11%. Эксперты заявляют, что это самый большой рост с 2007 года, передает The Wall Street Journal.

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Согласно обзору данных, проведенному журналистами The Wall Street Journal, в этом году в США наблюдался рекордный рост числа бездомных. Их стало на 11% больше, чем в 2022 году. Журналисты предполагают, что официальные данные совпадут с их подсчетами и статистика 2023 года покажет самый большой рост числа бездомных с 2007 года.

Согласно сообщениям некоммерческих организаций и государственных учреждений, увеличивающееся число бездомных отражает социальные проблемы, существующие в США. Это рост стоимости жизни, нехватка доступного съемного жилья, а также высокая доступность психоактивных веществ.

Дональд Уайтхед-младший, исполнительный директор Национальной группы защиты прав бездомных, говорит, что кризис стоимости жизни стал огромным бременем для американцев, которые ранее получали финансовую помощь от государства во время пандемии. Кроме того, больше не действует мораторий на выселение из съемного жилья.

Данные Eviction Lab, исследовательской группы Принстонского университета, показывают, что в 2023 году произошло больше выселений людей из съемного жилья, чем за весь период пандемии.

Джейми Райф, исполнительный директор организации, защищающей права бездомных из Денвера, заявил, что именно сейчас США как никогда остро начинают ощущать экономические последствия пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032505-wsj-rekordnyy-rost-chisla-bezdomnyh-zafiksirovan-v-ssha-v-2023-godu/