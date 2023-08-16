Юань упал до самого низкого с ноября 2022 года уровня

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Юань упал до самого низкого уровня, зафиксированного с ноября 2022 года. Это произошло после того, как Центробанк Китая снизил ключевую процентную ставку в попытке поддержать ослабленную экономику, передает

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Китайская валюта упала на 0,4% после того, как политики снизили ставку по однолетним кредитам, известным как среднесрочная кредитная линия, на 15 базисных пунктов до 2,5%. Народный банк Китая также снизил семидневную ставку обратного выкупа на 10 базисных пунктов. Доходность десятилетних облигаций упала до самого низкого уровня с 2020 года.

Редмонд Вон, рыночный стратег Saxo Capital Markets HK, заявил что снижение ставки является предсказуемым действием со стороны китайского правительства, однако оно вряд ли сможет помочь ослабленной экономике восстановиться. Кроме того, по его словам, итоги второго квартала 2023 года указывают на то, что промышленное производство и розничные продажи в стране восстанавливаются намного медленнее, чем рассчитывали аналитики.

Уровень безработицы в стране также вырос с 5,2% до 5,3%. Напряженность на фондовых рынках Китая нарастает на фоне продолжающихся проблем в секторе недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032504-yuan-upal-do-samogo-nizkogo-s-noyabrya-2022-goda-urovnya/