Tesla снизила цены на самые популярные электрокары в Китае

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Tesla снизила цены на электрокары премиум-класса Model Y в Китае из-за конкуренции с местными автопроизводителями. Снижение составляет целых 14 тысяч юаней (1900 долларов США), передает Bloomberg.

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Производитель электромобилей снизил цену на модели Y Long-Range и Performance до 299 900 юаней и 349 900 юаней соответственно. Модель Y является одним из бестселлеров Tesla.

В прошлом году в Китае началась ценовая война между производителями электрокаров. Как сообщают аналитики, она была спровоцирована непосредственно Tesla. В прошлом году цены на Model Y Performance достигли пика в 417 900 юаней, а версия Long-Range стоила целых 394 900 юаней.

В июле 2023 года Китайская ассоциация автопроизводителей инициировала соглашение между 16 производителями электрокаров. Соглашение так и не было подписано, однако, по мнению аналитиков, ценовая война начинает утихать.

Поставки Tesla в Китай в июле упали на 31%. Это самый низкий уровень за последний год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032355-tesla-snizila-tseny-na-samye-populyarnye-elektrokary-v-kitae/