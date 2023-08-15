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Почему в Европе популярен налог на непредвиденную прибыль, рассказали аналитики

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Купюры евро разного номинала лежат веером
Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейские правительства все чаще стали прибегать к налогу на непредвиденную прибыль, как к способу контроля над крупными компаниями, получающими высокую прибыль во время самого острого кризиса стоимости жизни за последние десятилетия, передает Financial Times.

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В августе 2023 года итальянское правительство ввело дополнительный налог на непредвиденную прибыль для банков. Данный шаг является частью общей тенденции, которая повсеместно наблюдается в европейском регионе последние два года. Изначально налог на непредвиденную прибыль налагался лишь на энергетические компании, которые стали получать колоссальный доход после роста цен на электроэнергию из-за российского вторжения в Украину.

Теперь данный налог все чаще вводят и для других отраслей. По мнению аналитиков, это делается для того, чтобы восполнить дефицит бюджета на фоне роста процентных ставок и увеличения государственных расходов.

Данные KPMG и Tax Foundation показывают, что с начала 2022 года в Европе было введено или предложено более 30 налогов на непредвиденные доходы, некоторые из которых в настоящее время охватывают несколько секторов.

В общей сложности 24 страны ЕС объявили, предложили или внедрили налог на непредвиденные доходы для энергетических компаний, который чиновники Европейской комиссии предложили после резкого роста цен на энергоносители в начале 2022 года. Великобритания также ввела налог на прибыль, полученную от добычи нефти и газа из Северного моря.

В последнее время все чаще стал вводиться налог и для банковского сектора. Помимо Италии, к такой мере обратились правительства Испании, Чехии и Литвы. Ожидается, что в ближайшее время Латвия может последовать этому примеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032353-pochemu-v-evrope-populyaren-nalog-na-nepredvidennuyu-pribyl-rasskazali-analitiki/

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