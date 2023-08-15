Цены на рис могут вырасти в мире из-за угрозы наводнений в Китае, заявили эксперты

Рис. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на рис во всем мире могут вырасти из-за угрозы наводнений в Китае, который является крупнейшим в мире производителем данной зерновой культуры, передает CNBC.

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В настоящее время Китай борется с последствиями проливных дождей и оценивает риск наступления наводнений в стране. В отчете аналитиков Fitch Ratings говорится, что сильные дожди в северо-восточном регионе Китая могут повлиять на повышение мировых цен на рис, которые уже являются достаточно высокими. Неурожай риса в Китае лишь усугубит эту ситуацию.

23% производства риса в Китае приходится на такие регионы, как Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян. Именно здесь, по прогнозам экспертов, в ближайшее время с высокой вероятностью может произойти наводнение.

В последние недели Китай борется с осадками. На север Китая обрушился один из самых сильных штормов за последние годы, который прозвали Тайфун Доксури. Пекин пострадал от самых сильных за последние 140 лет дождей.

Аналитики Fitch говорят, что масштаб последствий наводнений и дождей пока неясен, но точно можно сказать, что неурожай риса в Китае сильно повлияет на стоимость данной культуры во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032351-tseny-na-ris-mogut-vyrasti-v-mire-iz-za-ugrozy-navodneniy-v-kitae-zayavili-eksperty/