Цены на газ подскочили в Европе из-за забастовок в Австралии

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Цены на газ в Европе подскочили на 40% из-за опасений по поводу перебоев с поставками. Трейдеры опасаются, что работники австралийского завода по производству сжиженного природного газа объявят забастовку, передает Financial Times.

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Европейский эталон Title Transfer Facility вырос в цене до более чем 43 евро за мегаватт-час по сравнению с почти 30 евро во вторник, достигнув самого высокого уровня с середины июня. Рост был вызван сообщениями о том, что рабочие важных заводов по производству сжиженного природного газа в Австралии планируют забастовку.

Эта ситуация подчеркивает, что, несмотря на высокие запасы газа в Европе, энергетический кризис, бушующий на континенте почти два года, далек от завершения. Рынки все еще остро реагируют на все новости о возможных перебоях поставок.

Аналитики говорят, что рынки по-прежнему опасаются возможных перебоев с поставками, несмотря на то, что сейчас цены значительно ниже пиковых значений прошлого лета, когда резкое сокращение поставок по российским трубопроводам привело к тому, что цена на газ достигла рекордных 340 евро за мегаватт-час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031946-tseny-na-gaz-podskochili-v-evrope-iz-za-zabastovok-v-avstralii/