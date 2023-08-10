Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Виноват климат: эксперты предсказали, что вкус шампанского изменится

Опубликовано:

Шампанское в двух бокалах на фоне пейзажа
Шампанское. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продажи шампанского растут по всему миру. При этом вкус напитка значительно отличается от того шампанского, которое люди пили несколько лет назад. Как утверждают эксперты, вкус будет продолжать меняться из-за глобального потепления, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На протяжении многих лет шампанское было визитной карточкой всех торжеств. Однако родина этого напитка, французская провинция Шампань, в ближайшие годы может стать непригодной для его производства. Всему виной изменения климата.

По данным Ассоциации торговли шампанским Comité Champagne, в 2022 году из Шампани было отгружено более 325 млн бутылок шампанского на рекордную сумму 6,6 млрд долларов. Крупнейшими рынками сбыта являются США, Великобритания и Япония. Как сообщили в Ассоциации, производители алкогольного напитка как никогда уверены в стабильности своего бизнеса.

Однако эксперты в области климата готовы поспорить с ними. Согласно отчету S&P Global Sustainable, риск наступления засухи в регионе Шампань утроится к 2050 году. Это станет серьезной проблемой для всех виноградников в этом регионе. При этом засуха — не единственный фактор, который может препятствовать производству популярного напитка. Погода становится все более неустойчивой. В последние годы во Франции участились пожары, наводнения и заморозки.

По словам Мэтта Ходжсона, руководителя британской торговой сети по продаже алкогольных напитков, экстремальное воздействие ультрафиолетовых лучей на виноград также опасно, как и солнечный ожог для человека. Кроме того, слишком высокие температуры могут изменить кислотность винограда.

Эксперты отмечают, что вкус современного шампанского уже отличается от того напитка, который производили несколько десятков лет назад. В ближайшие годы он может измениться еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031784-vinovat-klimat-eksperty-predskazali-chto-vkus-shampanskogo-izmenitsya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.