Виноват климат: эксперты предсказали, что вкус шампанского изменится

Шампанское. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продажи шампанского растут по всему миру. При этом вкус напитка значительно отличается от того шампанского, которое люди пили несколько лет назад. Как утверждают эксперты, вкус будет продолжать меняться из-за глобального потепления, передает CNBC.

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На протяжении многих лет шампанское было визитной карточкой всех торжеств. Однако родина этого напитка, французская провинция Шампань, в ближайшие годы может стать непригодной для его производства. Всему виной изменения климата.

По данным Ассоциации торговли шампанским Comité Champagne, в 2022 году из Шампани было отгружено более 325 млн бутылок шампанского на рекордную сумму 6,6 млрд долларов. Крупнейшими рынками сбыта являются США, Великобритания и Япония. Как сообщили в Ассоциации, производители алкогольного напитка как никогда уверены в стабильности своего бизнеса.

Однако эксперты в области климата готовы поспорить с ними. Согласно отчету S&P Global Sustainable, риск наступления засухи в регионе Шампань утроится к 2050 году. Это станет серьезной проблемой для всех виноградников в этом регионе. При этом засуха — не единственный фактор, который может препятствовать производству популярного напитка. Погода становится все более неустойчивой. В последние годы во Франции участились пожары, наводнения и заморозки.

По словам Мэтта Ходжсона, руководителя британской торговой сети по продаже алкогольных напитков, экстремальное воздействие ультрафиолетовых лучей на виноград также опасно, как и солнечный ожог для человека. Кроме того, слишком высокие температуры могут изменить кислотность винограда.

Эксперты отмечают, что вкус современного шампанского уже отличается от того напитка, который производили несколько десятков лет назад. В ближайшие годы он может измениться еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031784-vinovat-klimat-eksperty-predskazali-chto-vkus-shampanskogo-izmenitsya/