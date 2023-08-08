Сколько нужно тратить развивающимся странам на борьбу с изменениями климата, сообщил эксперт

Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-сотрудник Всемирного банка Мари Пангесту сообщила, что развивающимся странам необходимо тратить не менее триллиона долларов в год, чтобы добиться значительного прогресса в вопросах изменения климата, передает CNBC.

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По словам Мари Пангесту, триллион долларов в год — это минимум, который развивающиеся страны должны в среднем выделять на борьбу с изменениями климата. В идеале эта сумма должна варьироваться от одного до трех триллионов долларов в год.

Эксперт считает, что без достаточного финансирования странам будет сложно сократить уровень выбросов углерода и перейти на экологически чистую энергию. Именно это может привести к напряженности отношений между развивающимися и развитыми странами. Вторые в этой ситуации являются стороной, которая применяет много мер для борьбы с изменениями климата, однако не всегда может понять ситуацию в развивающихся странах.

"Эти дебаты будут продолжаться до тех пор, пока развитые страны не поймут, что речь идет не только о климате, но и о развитии стран в целом", — сказала Пангесту, которая ранее также была министром торговли и туризма Индонезии.

По словам Пангесту, для решения климатического кризиса необходимо больше усилий со стороны всех заинтересованных сторон. По её словам, развивающиеся страны не смогут полностью реализовывать все инициативы только лишь за счет своих ресурсов. Необходима помощь банков развития, а также частного сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031488-skolko-nuzhno-tratit-razvivayuschimsya-stranam-na-borbu-s-izmeneniyami-klimata-soobschil-ekspert/