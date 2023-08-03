Крупнейшее с 1975 года повышение налога на алкоголь произошло в Британии

Вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант объявил об изменении системы начисления пошлин на алкоголь. Так, размер налога теперь будет зависеть от крепости напитка или объема бутылки, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Вместо введения фиксированных пошлин на каждый вид алкоголя, Британия теперь будет начислять пошлину в зависимости от крепости напитка. Так, бутылка белого вина крепостью 12,5% подорожает на 20%. Налог на крепленые вина увеличится еще больше, учитывая более высокое содержание алкоголя в этих напитках.

Ассоциация производителей вина и спиртных напитков назвала эти изменения крупнейшим разовым повышением пошлин с 1975 года. Алкогольная пошлина является регрессивным налогом, взимаемым за единицу алкоголя. Это означает, что бутылка вина крепостью 12,5% стоимостью 5 фунтов стерлингов может облагаться такой же пошлиной, что и бутылка той же крепости стоимостью 1000 фунтов стерлингов.

При этом производители более дешевого вина будут платить в казну больше, поскольку пошлина составит значительную часть розничной цены их продукции. А вот большая часть прибыли с продажи дорогого вина будет доставаться не казне, а производителям.

По данным опроса, проведенного исследовательской группой Proof Insight, 27% британских покупателей заявили, что они предпочли бы, чтобы производители вина снизили крепость напитка, но сохранили прежнюю стоимость. По их словам, крепость — это один из последних факторов, на который они обращают внимание при покупке вина. Для них намного важнее сорт винограда, цвет напитка и его цена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030952-krupneyshee-s-1975-goda-povyshenie-naloga-na-alkogol-proizoshlo-v-britanii/