Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупнейшее с 1975 года повышение налога на алкоголь произошло в Британии

Опубликовано:

Вино наливают в бокал
Вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант объявил об изменении системы начисления пошлин на алкоголь. Так, размер налога теперь будет зависеть от крепости напитка или объема бутылки, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Вместо введения фиксированных пошлин на каждый вид алкоголя, Британия теперь будет начислять пошлину в зависимости от крепости напитка. Так, бутылка белого вина крепостью 12,5% подорожает на 20%. Налог на крепленые вина увеличится еще больше, учитывая более высокое содержание алкоголя в этих напитках.

Ассоциация производителей вина и спиртных напитков назвала эти изменения крупнейшим разовым повышением пошлин с 1975 года. Алкогольная пошлина является регрессивным налогом, взимаемым за единицу алкоголя. Это означает, что бутылка вина крепостью 12,5% стоимостью 5 фунтов стерлингов может облагаться такой же пошлиной, что и бутылка той же крепости стоимостью 1000 фунтов стерлингов.

При этом производители более дешевого вина будут платить в казну больше, поскольку пошлина составит значительную часть розничной цены их продукции. А вот большая часть прибыли с продажи дорогого вина будет доставаться не казне, а производителям.

По данным опроса, проведенного исследовательской группой Proof Insight, 27% британских покупателей заявили, что они предпочли бы, чтобы производители вина снизили крепость напитка, но сохранили прежнюю стоимость. По их словам, крепость — это один из последних факторов, на который они обращают внимание при покупке вина. Для них намного важнее сорт винограда, цвет напитка и его цена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030952-krupneyshee-s-1975-goda-povyshenie-naloga-na-alkogol-proizoshlo-v-britanii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.