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Казахстан разорвал соглашение с Беларусью о взаимной конвертируемости курсов нацвалют

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Флажки Казахстана и Беларуси
Флаги Казахстана и Беларуси. Иллюстративное фото: Oleksandr Filon/Getty Images

На днях было опубликовано постановление о разрыве соглашения между Казахстаном и Беларусью о взаимной конвертируемости курсов нацвалют. Отразится ли это на стоимости тенге и белорусского рубля, читайте в материале NUR.KZ.

Постановление о денонсации соглашения между Казахстаном и Беларусью о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и белорусского рубля было подписано премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.

Оно вступает в силу со дня его подписания – 26 июля 2023 года.

Отменяемое соглашение было подписано между двумя странами и их центральными банками в Минске 17 января 1996 года для стабилизации курсов национальных валют.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту документа на портале "Открытые НПА", в настоящее время оно утратило свою актуальность.

А вопросы конвертируемости и стабилизации курсов были урегулированы другими документами:

  • соглашением о согласованных принципах валютной политики (далее Соглашение) от 9 декабря 2010 года (прекратило действие в связи с вступлением в силу договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);
  • подписанным 12 декабря 2011 года договором о согласованной валютной политике государств-участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, разработанным в реализацию статьи 3 базового Соглашения.

Другими словами, просто устраняется утративший актуальность документ. При этом, как указано в пояснительной записке, никаких финансовых затрат на это не потребуется. Также принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Ранее мы рассказывали, как определяется курс российского рубля в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030852-kazahstan-razryvaet-soglashenie-s-belarusyu-o-vzaimnoy-konvertiruemosti-kursov-natsvalyut/

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