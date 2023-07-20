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Четверть работников в богатых странах будут старше 55 лет к 2031 году

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Пенсионер держит в руках телефон
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Пожилые люди будут составлять четверть рабочей силы в странах "Большой семерки" к 2031 году, по мнению авторов исследования Bain&Company. Они считают, что 150 млн рабочих мест будут занимать люди в возрасте старше 55 лет, передает CNBC.

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По словам Эндрю Шведеля, партнера Bain&Company, данная тенденция является колоссальным сдвигом. Япония уже находится на полпути к этому результату. На сегодняшний день почти 40% рабочей силы в этой стране составляют люди старше 55 лет. Европа и США не сильно отстают. Здесь люди данной возрастной категории составляют от 25% до 30% рабочей силы.

Как сообщают авторы исследования, есть две причины, почему на рынок труда заходит все меньше молодых специалистов. Во-первых, рождаемость в развитых странах в последние годы стремительно снижается. Во-вторых, процесс получения образования стал более длительным. Молодые люди проводят больше времени в учебном заведении, получая очередную степень, поэтому позже начинают искать работу.

При этом в некоторых странах ситуация может достичь колоссальных масштабов. Ожидается, что к 2050 году процент пожилого населения Китая (от 65 лет и старше) удвоится. Многие страны мира пытаются повысить пенсионный возраст, но успешно реализовать эту инициативу удается не всем. Так, например, во Франции повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет вызвало волну протестов в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029234-eksperty-pozhilyh-rabotnikov-stanet-bolshe-v-bogatyh-stranah-k-2031-godu/

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