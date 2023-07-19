Британия будет выделять гранты компаниям-разработчикам модульных реакторов

Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания объявила о старте масштабной кампании по финансированию ядерной энергетики, связанной с модульными реакторами. Компании, которые будут готовы построить такие реакторы, получат грант от правительства, передает Bloomberg.

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Правительство предоставит гранты на общую сумму 205 млн долларов США компаниям, занимающимся разработкой новых реакторов в Великобритании. Данная инициатива является частью проекта "Великая британская ядерная энергетика", направленного на развитие промышленности страны, в том числе на разработку новых технологий. Согласно плану, к 2050 году четверть от всей электроэнергии, вырабатываемой страной, должна поступать от отечественных ядерных реакторов.

Модульные реакторы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными. Они компактны и могут быть построены на заводах, а значит, их производство может быть дешевле и быстрее. Однако данный вид реакторов все еще находится на стадии разработки. Им еще предстоит доказать, являются ли они конкурентоспособными и достаточно функциональными для рынка зеленой энергетики.

В настоящее время разработкой модульных ядерных реакторов заняты не только Великобритания, но и Франция, Польша, США и Канада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029068-britaniya-budet-vydelyat-granty-kompaniyam-razrabotchikam-modulnyh-reaktorov/