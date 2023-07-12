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30 лет независимости Казахстана

Жители каких регионов тратят больше всего денег в Казахстане

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Мужчина смотрит через лупу на деньги
Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

За январь-июнь 2023 года жители Казахстана потратили в магазинах почти 7,8 трлн тенге. Больше половины этой суммы пришлось только на три региона. О тратах казахстанцев узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики за шесть месяцев текущего года объем розничной торговли в Казахстане составил почти 7,8 трлн тенге. Это сразу на 8,8% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Примерно 5,5 трлн тенге (70,7%) казахстанцы потратили на непродовольственные товары. Остальные 2,3 трлн тенге (29,3%) ушли на покупку продуктов питания.

Стоит отметить, что в разрезе регионов наибольший вклад в объем розничной торговли вложили три региона:

  • Алматы – 2,4 трлн тенге (31,3%);
  • Астана – 979 млрд тенге (12,6%);
  • Карагандинская область – 593 млрд тенге (7,6%).

Наименьший объем розничной торговли был зафиксирован в Улытауской области – всего 45,4 млрд тенге, а в Шымкенте этот показатель составил 357,5 млрд тенге.

Более 50% объема розничной торговли пришлось на Алматы, Астану и Карагандинскую область
Объем розничной торговли в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Алматинцы тратят больше остальных казахстанцев

Алматы лидирует не только по объемам розничной торговли, но и, как обратили внимание аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, по среднедушевому показателю.

Если разделить общую сумму в 2,4 трлн тенге на количество жителей, то выйдет, что в среднем на человека в месяц приходится около 186,5 тыс. тенге. Для сравнения: в Астане этот показатель равен 119,5 тыс. тенге, а в среднем по Казахстану – лишь 65,2 тыс. тенге.

Месячный объем розничной торговли в расчете на одного жителя региона Казахстана
Месячный объем розничной торговли в расчете на одного жителя региона Казахстана. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Впрочем, на самом деле в этой статистике есть один нюанс, на который указывают сами аналитики. Дело в том, что в некоторых регионах затраты на одного человека в месяц составляют не более 30 тыс. тенге. В Туркестанской области этот показатель и вовсе составил 9,5 тыс. тенге.

"В некоторых регионах доля теневой торговли слишком велика. Потому что представления о том, как прожить целым регионом, тратя в среднем менее 10 тысяч тенге в месяц, нет. Даже с условием наличия собственного хозяйства и практики натурального обмена", – заключили аналитики.

Другими словами, значительные средства, которые казахстанцы тратят на продукты и непродовольственные товары, идут "мимо кассы" и просто не учитываются статистикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028368-zhiteli-kakih-regionov-tratyat-bolshe-vsego-deneg-v-kazahstane/

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