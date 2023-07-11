Уровень потребительской инфляции в Китае вызвал опасения экспертов

Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уровень потребительской инфляции в Китае не изменился по сравнению с прошлым годом. Заводские цены на товары также снизились, что усилило опасения инвесторов по поводу возможной дефляции. Кроме того, все больше экспертов считают, что власти прибегнут к усиленным мерам по стимулированию экономики, передает Bloomberg.

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Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, в июне индекс потребительских цен в Китае не изменился по сравнению с данными предыдущего года. Это самый лучший показатель с момента падения цен в Китае в феврале 2021 года. Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергию, замедлилась с 0,6% до 0,4%. Цены производителей на товары упали на 5,4% по сравнению с прошлым годом.

Дефляция цен производителей была вызвана продолжительным падением мировых цен на сырьевые товары. В своем заявлении статистик NBS Дун Лицзюань указал на продолжающееся падение цен на нефть и уголь.

Чжан Чживэй, главный экономист Pinpoint Asset Management, говорит, что китайская экономика как никогда ранее близка к дефляции. В настоящее время эксперты пытаются предугадать, к каким мерам по стимулированию экономики прибегнет правительство, чтобы стабилизировать ситуацию.

Несмотря на то, что еще в прошлом месяце эксперты озвучивали призывы к правительству, Центральный банк снизил ключевую ставку. Правительство в свою очередь лишь продлило льготы для покупателей электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028014-uroven-potrebitelskoy-inflyatsii-v-kitae-vyzval-opaseniya-ekspertov/