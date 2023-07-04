Снижение цен на вторичное жилье в Казахстане зафиксировали аналитики

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на жилье в Казахстане остаются довольно высокими, однако аналитики портала "Крыша" зафиксировали некоторое снижение цен на вторичном рынке жилой недвижимости.

К июню текущего года цены на первичном и вторичном рынках жилья в Казахстане выросли на 6% и 2,8% за год. Стоит также отметить, что в прошлом году рост цен был более значительным, а в целом, за последние 5 лет жилая недвижимость подорожала сразу на 84,2%.

Впрочем, последние полгода аналитики наблюдают некоторое снижение цен на "вторичку". Так, отрицательная динамика за шесть месяцев зафиксирована в 10 из 17 городов, где проводится мониторинг цен. В среднем цены снизились на 0,6% по сравнению с теми, что были в декабре 2022 года.

В некоторых городах стоимость вторичного жилья упала сильнее, например, в Астане – сразу на 2,9% за полгода. При этом в Алматы, Шымкенте и Павлодаре цены вернулись до декабрьских значений.

Исключением в общей динамике стали только четыре крупных города, где цены за полгода выросли. Это Актау (рост 5,1%), Атырау (1,1%), Кызылорда и Тараз (по 0,4% в каждом).

Если говорить про рост цен только в июне, то окажется, что он продолжил эту динамику – вторичка подешевела почти везде. Максимальное снижение цен, почти на 2%, произошло в Караганде, Петропавловске, а также в Шымкенте и Актобе.

В Астане и Алматы жилье подешевело на 1,2%. Исключением стал Актау, где цены за месяц выросли на 0,8%.

Таким образом, с учетом всех изменений цен, по итогам первого полугодия 2023 года максимальная стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья была зафиксирована в Алматы – 697 875 тенге. В Астане в среднем просили около 469 125 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 426 075 тенге.

Цены на вторичном рынке жилья (Июнь 2023 года). Источник: krisha.kz

Самые низкие цены были зафиксированы в Кызылорде – всего 235 750 тенге за квадратный метр. А в среднем по стране он стоит около 371 016 тенге, что по данным аналитиков, на 0,9% меньше, чем было в мае, на 0,6% меньше, чем было в начале года, но все равно на 3% больше прошлогоднего показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027509-snizhenie-tsen-na-vtorichnoe-zhile-v-kazahstane-zafiksirovali-analitiki/