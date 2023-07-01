Австралия повысила возрастной порог для людей, претендующих на рабочие визы

Австралия. Иллюстративное фото: Prasit photo/Getty Images

Австралия повысила возрастной ценз для британцев, которые хотят получить рабочую визу в этой стране. Если раньше на нее могли претендовать только люди в возрасте до 30 лет, то теперь эта граница достигла 35 лет. Таким образом, еще 16 млн человек получили возможность жить и работать в Австралии, передает BBC.

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Данные изменения являются ключевой частью соглашения о свободной торговле, заключенного между двумя странами в прошлом году. Ранее Великобритания договорилась с Новой Зеландией о том, что возрастной ценз для получателей рабочей визы также будет повышен до 35 лет. Благодаря этой визе британские граждане смогут на протяжении трех лет жить и работать в Австралии и Новой Зеландии.

Согласно прежним правилам, британские граждане должны были отработать 88 дней сельскохозяйственных работ, если они хотели остаться в Австралии. 88 дней — за каждый дополнительный год, который они хотели провести в Австралии. Эти правила в настоящее время смягчены. Британцы могут трудиться во всех сферах деятельности и не должны отрабатывать дни на сельхозработах.

Салли Коуп, региональный генеральный менеджер по туризму Австралии в Великобритании, сказала, что в последнее время иностранные путешественники проявляют большой интерес к крупным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Австралии в ближайшие несколько лет.

Среди этих событий: Чемпионат мира по футболу среди женщин, Олимпийские игры 2032 года в Брисбене. Эти события также влияют на появление новых рабочих мест. Соискателями могут выступать и граждане других стран, в частности Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026942-avstraliya-povysila-vozrastnoy-porog-dlya-lyudey-pretenduyuschih-na-rabochie-vizy/