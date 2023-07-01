Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Австралия повысила возрастной порог для людей, претендующих на рабочие визы

Опубликовано:

Австралия
Австралия. Иллюстративное фото: Prasit photo/Getty Images

Австралия повысила возрастной ценз для британцев, которые хотят получить рабочую визу в этой стране. Если раньше на нее могли претендовать только люди в возрасте до 30 лет, то теперь эта граница достигла 35 лет. Таким образом, еще 16 млн человек получили возможность жить и работать в Австралии, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Данные изменения являются ключевой частью соглашения о свободной торговле, заключенного между двумя странами в прошлом году. Ранее Великобритания договорилась с Новой Зеландией о том, что возрастной ценз для получателей рабочей визы также будет повышен до 35 лет. Благодаря этой визе британские граждане смогут на протяжении трех лет жить и работать в Австралии и Новой Зеландии.

Согласно прежним правилам, британские граждане должны были отработать 88 дней сельскохозяйственных работ, если они хотели остаться в Австралии. 88 дней — за каждый дополнительный год, который они хотели провести в Австралии. Эти правила в настоящее время смягчены. Британцы могут трудиться во всех сферах деятельности и не должны отрабатывать дни на сельхозработах.

Салли Коуп, региональный генеральный менеджер по туризму Австралии в Великобритании, сказала, что в последнее время иностранные путешественники проявляют большой интерес к крупным спортивным мероприятиям, которые пройдут в Австралии в ближайшие несколько лет.

Среди этих событий: Чемпионат мира по футболу среди женщин, Олимпийские игры 2032 года в Брисбене. Эти события также влияют на появление новых рабочих мест. Соискателями могут выступать и граждане других стран, в частности Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026942-avstraliya-povysila-vozrastnoy-porog-dlya-lyudey-pretenduyuschih-na-rabochie-vizy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.