Курс японской иены к доллару упал до семимесячного минимума

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Японская иена упала до семимесячного минимума по отношению к доллару США. В связи с этим аналитики вновь начали говорить о том, что Токио может прибегнуть к интервенции для поддержки своей валюты, передает Financial Times.

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Иена упала примерно на 0,2% до 145,07 иены за доллар на утренних торгах в Азии, преодолев уровень 145 иен впервые с середины ноября и приблизившись к уровню 145,8 иен, который побудил министерство финансов Японии вмешаться в сентябре прошлого года. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки сделал заявление, которое не отличалось от официальной политики, которой придерживались власти в последние месяцы. Он сообщил журналистам, что следит за валютными рынками и пообещал, что власти безотлагательно примут соответствующие шаги в случае чрезмерного ослабления иены.

"Ситуация на рынке такова, что иена приближается к критическому уровню. Вероятнее всего, японские власти вновь прибегнут к интервенции, как сделали это в прошлом году", — сказал Бенджамин Шатил, валютный стратег JPMorgan в Токио.

Валютные трейдеры заявили, что если иена продолжит снижаться, правительство перейдет к заявлениям и словесным формулировкам, которые подразумевают высший уровень вмешательства в экономику. Как сообщили трейдеры, они готовы к любому известию о том, что Банк Японии проводит проверку курса. В процессе таких проверок Центробанк в частном порядке опрашивает компании о возможных затратах и влиянии на рынок.

Такие проверки предшествовали интервенции в прошлом году. Так, осенью 2022 года власти Японии потратили в общей сложности 65 млрд долларов на покупку иены, чтобы поднять курс валюты с 30-летнего минимума и защитить потребителей от роста инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026939-kurs-yaponskoy-ieny-k-dollaru-upal-do-semimesyachnogo-minimuma/