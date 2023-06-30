Индия потратит миллиарды долларов на отказ от угля

Индийская рупия. Иллюстративное фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Правительство Индии готовит новую многомиллиардную схему субсидий для компаний, производящих аккумуляторы для электросетей. Власти страны пытаются ускорить переход крупных производств на экологически чистую энергию, передает Financial Times.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил перед правительством амбициозную цель — построить 500 гигаватт возобновляемых мощностей к концу десятилетия. Индия, которая является одним из самых активных потребителей энергии в мире, пытается отказаться от угля. В настоящее время около трех четвертей производства электроэнергии в мире осуществляется с использованием ископаемого топлива.

Аккумуляторы необходимы для хранения возобновляемой энергии, поскольку доступность солнечной и ветровой энергии колеблется в течение дня, в отличие от обычного электроснабжения, которое обеспечивается угольными электростанциями.

Проект предложений по новой схеме субсидирования, связанной с производством, предлагает выделение 216 млрд рупий (2,6 млрд долларов) с 2023 года по 2030 год для компаний с целью создания производственных мощностей для производства аккумуляторных элементов.

План, представленный Министерством энергетики Индии, находится на стадии обсуждения и может быть подвергнут изменениям. На запрос журналистов о комментарии Министерство не ответило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026781-indiya-potratit-milliardy-dollarov-na-otkaz-ot-uglya/