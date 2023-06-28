Япония вновь добавит Южную Корею в "белый список" торговых партнеров

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ель. Фото: JUNG YEON-JE/POOL/AFP via Getty Images

Япония вернула Южной Корее статус предпочтительного торгового партнера, что стало последним шагом на пути укрепления отношений между двумя азиатскими странами. Восстановление сотрудничества также поможет обеим странам наладить отношения с США, передает Bloomberg.

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Восстановленный статус начнет действовать с 21 июля, как заявил министр торговли Японии Ясутоши Нисимура. Возвращение Южной Кореи в "белый список" торговых партнеров позволит ускорить экспорт. Три месяца назад аналогичный шаг был предпринят со стороны Сеула. Министр торговли Японии отметил, что страны также согласовали последующий план по продолжению переговоров.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида в этом году предприняли шаги для восстановления тесного сотрудничества. В рамках переговоров были обсуждены вопросы, связанные с колониальным прошлым, когда Япония управляла Корейским полуостровом.

Теперь обе страны стремятся к конструктивному сотрудничеству, что также поможет им укрепить отношения с США. В настоящее время руководители Японии и Южной Кореи готовятся к трехстороннему саммиту с президентом США Джо Байденом, который может состояться в конце августа.

Министерство торговли Южной Кореи заявило, что двустороннее доверие в области экспортного контроля полностью восстановлено после тщательных политических обсуждений. Ведомство обещало сотрудничать с Японией по соответствующим вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026556-yaponiya-vnov-dobavit-yuzhnuyu-koreyu-v-belyy-spisok-torgovyh-partnerov/