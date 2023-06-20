Производители электрокаров заявили, что экспорт авто из ЕС в Британию может пострадать с 2024 года

Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: Freepik/senivpetro

Экспорт электромобилей из ЕС в Великобританию поставлен под угрозу из-за торговой сделки Brexit. По словам представителей сектора, расходы промышленности ЕС могут составить более трех миллиардов долларов, если условия сделки не будут изменены, передает The Guardian.

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Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) заявила, что экспорт электромобилей из ЕС в Великобританию на сумму 30 млрд евро в год будет поставлен под угрозу, если торговая сделка Brexit не будет изменена.

Три крупнейших мировых производителя электрокаров призвали британское правительство начать переговоры о пересмотре правил, которые предусматривают введение 10%-ных тарифов на экспорт, если 45% стоимости электромобиля не произведены в ЕС или Великобритании.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) в настоящее время количественно оценила риск для производителей, заявив, что их дополнительные расходы могут составить более трех миллиардов евро. Экспорт электромобилей членов ACEA в Великобританию в 2022 году оценивался примерно в 4,3 млрд евро, но с восстановлением цепочки поставок и отказом от двигателей внутреннего сгорания рынок, по прогнозам, будет расти. ACEA представляет 75% предприятий автомобильной промышленности ЕС.

"Мы ожидаем, что к 2026 году общий объем продаж составит от 25 до 30 млрд евро", — сказал Джонатан О'Риордан, директор по международной торговле ACEA.

По его словам, это будет означать, что электромобили, импортированные из ЕС, которые многие уже считают непомерно дорогими, в следующем году будут стоить еще дороже.

На данный момент торговая сделка требует, чтобы аккумуляторы собирались в Европе, но с 2024 года в Европе должны быть также произведены и другие детали. Это, по данным ACEA, в настоящее время невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025383-proizvoditeli-elektrokarov-zayavili-chto-eksport-avto-iz-es-v-britaniyu-mozhet-postradat-s-2024-goda/