Макрон заявил, что Франция будет инвестировать крупные суммы в искусственный интеллект

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Франция всеми силами пытается стать европейским центром по развитию искусственного интеллекта, поддерживая данную быстроразвивающуюся технологию. В настоящее время многие страны пытаются ускориться в развитии данного направления, поскольку лидерство в отрасли ИИ может иметь стратегическое значение, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день его страна является номером один в области искусственного интеллекта на территории континентальной Европы, однако местным разработчикам нужно ускориться, чтобы сохранить лидерские позиции.

Как отмечают журналисты CNBC, в настоящее время многие страны пытаются позиционировать себя как центры развития ИИ, поскольку лидерство в данной отрасли имеет стратегическое значение. Искусственный интеллект в будущем может оказывать влияние сразу на несколько направлений: от финансов до здравоохранения. Однако заявление, сделанное Францией, является достаточно интересным, поскольку основными конкурентами в данном направлении принято считать США и Китай.

Президент Макрон отметил, что правительство Франции собирается инвестировать большие суммы в обучение искусственного интеллекта и исследование данной технологии. По его словам, сделать это необходимо, поскольку на сегодняшний день Франция имеет доступ к передовым технологиям и лучшим умам, работающим в данной отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025382-makron-zayavil-chto-frantsiya-budet-investirovat-krupnye-summy-v-iskusstvennyy-intellekt/