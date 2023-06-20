Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Макрон заявил, что Франция будет инвестировать крупные суммы в искусственный интеллект

Опубликовано:

Франция президенті
Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Франция всеми силами пытается стать европейским центром по развитию искусственного интеллекта, поддерживая данную быстроразвивающуюся технологию. В настоящее время многие страны пытаются ускориться в развитии данного направления, поскольку лидерство в отрасли ИИ может иметь стратегическое значение, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день его страна является номером один в области искусственного интеллекта на территории континентальной Европы, однако местным разработчикам нужно ускориться, чтобы сохранить лидерские позиции.

Как отмечают журналисты CNBC, в настоящее время многие страны пытаются позиционировать себя как центры развития ИИ, поскольку лидерство в данной отрасли имеет стратегическое значение. Искусственный интеллект в будущем может оказывать влияние сразу на несколько направлений: от финансов до здравоохранения. Однако заявление, сделанное Францией, является достаточно интересным, поскольку основными конкурентами в данном направлении принято считать США и Китай.

Президент Макрон отметил, что правительство Франции собирается инвестировать большие суммы в обучение искусственного интеллекта и исследование данной технологии. По его словам, сделать это необходимо, поскольку на сегодняшний день Франция имеет доступ к передовым технологиям и лучшим умам, работающим в данной отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025382-makron-zayavil-chto-frantsiya-budet-investirovat-krupnye-summy-v-iskusstvennyy-intellekt/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.