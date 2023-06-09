Миллиардер Рэй Далио предсказал ослабление экономики США

Рэй Далио. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Известный миллиардер и инвестор Рэй Далио выразил свое мнение о будущем американской экономики. По его словам, процентная ставка в ближайшее время не будет расти слишком сильно, однако экономика Штатов все равно окажется в достаточно слабом положении, и это может сильно повлиять на ситуацию внутри страны, передает Bloomberg.

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Основатель Bridgewater Associates заявил, что сочетание растущей инфляции с повышением процентной ставки дает возможность предсказать будущее американской экономики. По словам Рэя Далио, в настоящее время США находятся в начале позднего долгового кризиса большого цикла. Эта ситуация возникает, когда у государства слишком много долгов, но при этом слишком мало доходов.

По его словам, процентная ставка не будет слишком сильно расти в ближайшее время, но экономика будет ослабевать. Это может стать причиной раздоров внутри страны. Особенно, если в США сохранится политическая раздробленность.

В прошлом году 73-летний Далио отказался от контроля над Bridgewater Associates, управляющей крупнейшим в мире хедж-фондом. Вместо этого он сосредоточился на развитии семейного офиса и открытии филиала компании в Абу-Даби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023911-milliarder-rey-dalio-predskazal-oslablenie-ekonomiki-ssha/