Авиасообщение между Китаем и США не смогло восстановиться до уровня 2019 года

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиасообщение между Китаем и США не восстанавливается до уровня 2019 года, несмотря на снятие карантинных ограничений и официальное завершение пандемии COVID-19. Эксперты считают, что большую роль в восстановлении сообщения между странами играют геополитические факторы, передает CNBC.

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Согласно отчету Nomura, всего 6% рейсов между США и материковым Китаем, которые существовали в 2019 году, начали вновь курсировать между странами. При этом частота рейсов между Китаем и Египтом, Китаем и Саудовской Аравией, а также Китаем и Италией восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии, и даже превзошла его.

"Мы считаем, что огромную роль в этом играют геополитические факторы", — говорится в отчете главного экономиста Nomura по Китаю Тинг Лу.

В марте Китай выступил посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Тем временем напряженность между Китаем и США продолжает обостряться, уточняют авторы отчета. Посол Китая в США вступил в должность на прошлой неделе после шести месяцев, в течение которых эта позиция оставалась вакантной.

В минувшие выходные был запущен рейс Пекин-Нью-Йорк, который стал первым прямым пассажирским авиарейсом в США за последние несколько месяцев. При этом аналитики обращают внимание, что именно американские перевозчики решили не возобновлять рейсы в Китай после снятия карантинных ограничений. Компании объясняли это тем, что им недоступны полеты в воздушном пространстве России, из-за этого расходы на рейсы в Китай слишком сильно вырастут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022779-aviasoobschenie-mezhdu-kitaem-i-ssha-ne-smoglo-vosstanovitsya-do-urovnya-2019-goda/