Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Председателю совета директоров Toyota грозит отстранение от должности из-за проблем с управлением. Этот факт может стать примером беспрецедентного противостояния между руководством компании и инвесторами, которые готовы проголосовать за отстранение одного из самых влиятельных топ-менеджеров Японии, передает Financial Times.

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В отчете, разосланном инвесторам на прошлой неделе, Гласс Льюис, советник, выступающий по доверенности от акционеров США, заявил, что рекомендовал проголосовать против повторного назначения председателем правления Toyota Акио Тойода, внука основателя компании. По словам Гласса Льюиса, под председательством Тойоды в совет директоров попадает недостаточное количество независимых членов. Акио Тойода ушел с поста президента группы в прошлом месяце, но остается председателем правления.

Другой доверенный советник рекомендовал инвесторам поддержать предложение акционеров, представленное Akademiker Pension, требующее более подробного раскрытия информации об усилиях автопроизводителя по сохранению климата.

Правление Toyota выступает против этого, заявляя, что компания обязуется раскрывать информацию о мерах, принимаемых для достижения климатических целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022607-predsedatelyu-soveta-direktorov-toyota-grozit-otstranenie-ot-dolzhnosti/