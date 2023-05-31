Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейший в мире производитель солнечных батарей снизил цены на ключевой компонент и спровоцировал ценовую войну в данном секторе. Конкуренция в отрасли растет вместе с глобальным спросом на солнечную энергию, передает Bloomberg.

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Китайская компания Longi Green Energy Technology снизила цены на солнечные пластины на 31%. Пластины — это те самые квадраты из кремния, которые соединены между собой проводами и все вместе образуют солнечную панель.

Снижение цен произошло после того, как цены на кремний, из которого производятся солнечные панели, упали почти вдвое с начала февраля. Множество новых заводов нарастили производство данного материала, положив конец дефициту, который нарушил цепочки поставок в прошлом году.

Президент Longi Ли Чжэнго заявил, что агрессивное расширение цепочки поставок солнечной энергии может привести к избыточным мощностям. По его мнению, из-за этого многие компании вынуждены будут выйти из бизнеса в течение нескольких следующих лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022601-krupneyshiy-v-mire-proizvoditel-solnechnyh-batarey-snizil-tseny-na-klyuchevoy-komponent/