МЭА: Расходы на солнечную энергию впервые превысят расходы на добычу нефти в 2023 году

Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Международного энергетического агентства сообщил, что в этом году мировые инвестиции в солнечную энергию впервые превысят расходы на добычу нефти. По его словам, если эта тенденция сохранится, то это позволит снизить количество выбросов и достичь глобальных климатических целей, передает Financial Times.

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Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА, сообщил, что если инвестиции в чистую энергию продолжат расти, то в скором времени в мире может сформироваться абсолютно другая энергетическая система. Это также поможет всем странам достичь глобальной цели — ограничить повышение температуры в рамках глобального потепления на уровне 1,5°C. Именно это является целью Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры.

Прогнозируется, что в этом году на чистые технологии будет потрачено 1,7 трлн долларов по сравнению с 1 трлн долларов на ископаемое топливо. Еще пять лет назад два триллиона долларов ежегодных инвестиций в энергетику были равномерно распределены между ископаемым топливом и экологически чистыми технологиями (возобновляемыми источниками энергии, электромобилями и топливом с низким уровнем выбросов).

По словам Фатиха Бироля, мир стоит на пороге формирования новой экономики, основанной на использовании чистой энергетики. По его словам, это поразительный сдвиг и огромный прогресс для всего человечества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022176-mea-rashody-na-solnechnuyu-energiyu-vpervye-prevysyat-rashody-na-dobychu-nefti-v-2023-godu/