Чиновники из ФРС США сомневаются, стоит ли дальше повышать процентную ставку

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Чиновники Федеральной резервной системы США во время последнего заседания разделились во мнениях относительно того, стоит ли в дальнейшем повышать базовую процентную ставку. Отдельные чиновники посчитали, что процесс повышения нужно продолжать, другие с этим не согласились, передает CNBC.

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И хотя решение о повышении базовой ставки на четверть процентного пункта чиновники приняли единодушно, они разошлись во мнении относительно дальнейших перспектив. Многие сотрудники посчитали, что политика ФРС должна измениться и переориентироваться в сторону менее агрессивного подхода.

Так, Федеральный комитет по открытым рынкам, устанавливающий ставки, исключил из своего заявления фразу о том, что "дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики является уместным в настоящее время". Похоже, что в следующий раз Федеральной резервной системе придется рассмотреть намного больше факторов, прежде чем будет принято решение относительно процентной ставки.

В протоколе заседания сказано, что участники в целом выразили неуверенность в том, насколько сейчас уместно ужесточение денежно-кредитной политики. При этом многие чиновники все еще считают, что прогресс в снижении инфляции достигается слишком медленно, поэтому процентную ставку нужно и дальше повышать.

С марта 2022 года ФРС повышала процентную ставку 10 раз, в общей сложности на 5 процентных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021968-chinovniki-iz-frs-ssha-somnevayutsya-stoit-li-dalshe-povyshat-protsentnuyu-stavku/