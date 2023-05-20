Денежные переводы жителей Индии за границу будут облагаться еще одним налогом

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заграничный отдых станет дороже для жителей Индии. Министерство финансов страны ввело норму, согласно которой, использование международных кредитных карт будет облагаться дополнительным налогом в размере 20%. Исключение составляют лишь расходы на образование и здравоохранение, передает Quartz.

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Правительство также установило лимит на сумму, которая может быть отправлена из Индии, включая использование кредитной карты во время зарубежных поездок. Согласно Либерализованной схеме денежных переводов, физическим лицам разрешается переводить до 250 тысяч долларов США в год без предварительного одобрения. Действия правительства вызвали многочисленные дебаты.

Повышенная налоговая ставка в особенности не устраивает представителей туристической отрасли, которые совсем недавно вернулись к активной деятельности после снятия карантинных ограничений.

"Министерство финансов создает дополнительные сложности для бизнеса. Компании, занятые в индустрии туризма, погрязнут в лабиринте многочисленных налоговых сборов", — говорит Джиоти Майал, президент Ассоциации туристических агентов Индии.

С февраля 2022 года по февраль 2023 года жители Индии потратили 12,51 млрд долларов на зарубежные поездки. Это на 104% больше, чем годом ранее. Денежные переводы за границу только в феврале 2023 года составили более миллиарда долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021262-denezhnye-perevody-zhiteley-indii-za-granitsu-budut-oblagatsya-esche-odnim-nalogom/